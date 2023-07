Oggi l'ultimo saluto a Giulio Evangelisti, investito e ucciso giovedì scorso a Ripiano. I funerali dell'ottantacinquenne si svolgeranno alle 15 nell'abbazia di Casamari.

Ieri l'autopsia sul corpo dell'anziano travolto da una Fiat Bravo condotta da un cinquantenne, anche lui monticiano. Quest'ultimo è stato indagato per omicidio stradale. Inoltre dagli accertamenti, subito avviati dai carabinieri intervenuti sul posto, sarebbe emerso che il cinquantenne fosse alla guida senza patente, poiché revocata da alcuni anni, con l'assicurazione scaduta e senza revisione.

Il conducente del veicolo è stato sottoposto anche ai test di alcol e droga, i cui risultati dovrebbero arrivare a giorni. Il cinquantenne si è rivolto all'avvocato Alfredo Frasca per la sua difesa. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'anziano stava facendo ritorno a casa quando, per cause al vaglio dei militari dell'Arma, è stato investito dalla vettura condotta dal cinquantenne. Le condizioni di Evangelisti sono apparse subito disperate.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica, ma purtroppo la corsa si è rivelata inutile: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con la macchina. I residenti della zona, i familiari e amici sono accorsi subito in strada. Hanno sentito un rumore sordo provenire dall'esterno e quando sono usciti dalle loro abitazioni hanno trovato davanti ai loro occhi un'auto con il parabrezza in frantumi e il corpo del povero Giulio Evangelisti riverso a terra. Il corpo sbalzato per circa trenta metri a causa dell'impatto con la Fiat Bravo. Oggi pomeriggio, alle 15, l'addio nell'abbazia di Casamari, a Veroli.