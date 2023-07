Ragazzi picchiati in piazza da altri minorenni, senza un apparente motivo. Dopo la violenza dei giorni scorsi, arriva la condanna del sindaco Anselmo Rotondo verso ogni tipo di violenza.

«Ogni forma di violenza deve essere sempre condannata – ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo – Sugli accadimenti di giovedì notte non possiamo che rimetterci alle verifiche dei carabinieri che devono fare il proprio corso. Ciò che mi preme sottolineare è la vicinanza alle famiglie dei ragazzi e delle ragazze che sono stati coinvolti in questa vicenda. Da parte mia, ma dell'intera amministrazione, non può che esserci una totale e decisa condanna alla violenza che non può mai trovare giustificazioni».

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che intorno alle 23.45 di giovedì scorso due coppie di fidanzati di Pontecorvo - sembrerebbe minorenni - sono arrivate alle mani con un gruppo di ragazzini stranieri. Una zuffa che ha preso corpo in pochissimo tempo: nessuna questione sottesa, solo parole incomprensibili prima di calci e pugni.

All'arrivo repentino dei carabinieri il fuggi fuggi generale. Saranno proprio gli accertamenti in corso da parte dell'Arma a chiarire ogni aspetto della violenza e a identificare le persone coinvolte.