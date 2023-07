Vessazioni e botte continue, persino davanti alla loro piccola. Fissato con celerità il giudizio immediato nei confronti di un quarantenne. Si andrà in aula il prossimo 26 settembre davanti al tribunale di Cassino in composizione collegiale. Il marito violento era stato già allontanato dal gip agli inizi di giugno. Adesso la delicata vicenda verrà discussa in aula.

La ricostruzione

Vessazioni continue, botte e minacce di morte. Un inferno vero e proprio quello vissuto da una trentenne del Cassinate, che solo un mese fa ha deciso di rompere la catena e denunciare affiancata dal suo legale, l'avvocato Michele Sirianni Notaro. Una scelta certamente non facile, ma l'unica strada possibile per proteggere se stessa e la piccola nata dal loro amore. Poi, poco dopo la denuncia della donna, la decisione dell'autorità giudiziaria: disposto l'allontanamento dalla casa familiare e contestualmente anche il divieto di avvicinamento a meno di un chilometro nei confronti di entrambe. Le vessazioni, come riferito dalla donna ai carabinieri, sono iniziate tra febbraio e marzo del 2021. Lui, un quarantenne del Pontecorvese, avrebbe iniziato a litigare per questioni di poco conto. Liti furibonde, spesso avvertite anche dai vicini di casa. Poi, però, oltre alle umiliazioni e alle vessazioni non sarebbero mancate neppure le violenze fisiche: calci e pugni anche davanti alla bimba in tenera età. In un caso la donna ha dovuto fare ricorso anche alle cure dei medici, costretta - però - a raccontare di essere scivolata sul pavimento. Circa due mesi fa la decisione di non vivere più sotto lo stesso tetto. Neppure questo avrebbe placato la rabbia dell'uomo: minacce telefoniche continue, persino di morte. E la decisione di spezzare la catena: assista dall'avvocato Notaro, la donna ha presentato denuncia. Indagini lampo, quelle dell'Arma, accuratissime e condivise appieno dal gip che ha celermente emesso i provvedimenti a carico del quarantenne. Nelle scorse ore, poi, la fissazione dell'udienza: importanti nella valutazione del giudizio immediato i tanti messaggi e le numerose prove raccolte. A settembre, tutti in aula.