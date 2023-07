Paese in lutto per la morte del vicesindaco Carlo Rufo, che si è spento questa mattina nella clinica San Raffaele di Cassino dove era ricoverato. Rufo, 54 anni, ha combattuto a lungo e coraggiosamente contro la malattia. Lascia nella disperazione la moglie, la figlia, i parenti, gli amici e i tanti sandonatesi che lo stimavano come amministratore, alla sua quinta consiliatura, ma soprattutto come persona, sempre disponibile. Era anche vicepresidente del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.

Il sindaco Enrico Pittiglio ha proclamato il lutto cittadino. La salma di Carlo Rufo sarà esposta domani dalle 10.30 in aula consiliare. Il funerale nel pomeriggio di domani, alle 16, nella chiesa del Convento.