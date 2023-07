Bottiglie di vetro, rifiuti di ogni genere abbandonati ovunque, strade scambiate per toilette pubbliche e schiamazzi notturni, con i mini market che rimangono aperti fino a tardi. Una situazione «diventata ormai insostenibile».

È il quadro delineato dai residenti e dai tanti commercianti di via Don Minzoni che, esasperati, chiedono più controlli e un'attenzione maggiore sia sotto il punto di vista sanitario sia sulla sicurezza. In questo caso l'appello è al sindaco di Frosinone.

Una zona abbandonata

Nel quartiere Scalo è allarme sicurezza. Nel giro di poche centinaia di metri sono stati aperti tre mini market che vendono alcolici fino a tarda serata. Da un lato, quindi, ci sono i residenti che ormai sono spaventati dall'idea di passeggiare in determinati orari della giornata. «Abbiamo paura – racconta il signor Gianni – Prima, soprattutto in estate, la piazza (davanti alla chiesa della Sacra Famiglia, ndr) era sempre piena, ora il deserto. Non ci sentiamo più sicuri. Arriva un orario in cui sei costretto a rientrare».

Alcune ragazze raccontano di essersi trovate in pericolo più volte, seguite e addirittura aggredite verbalmente da alcuni ragazzi extracomunitari in evidente stato di alterazione da alcolici. Altri invece denunciano litigi animati che spesso degenerano. «È arrivato il momento che qualcuno si prenda la responsabilità di controllare – aggiunge la signora Gina – La mattina trovo bottiglie di birra lasciate sopra al muretto della mia abitazione».

L'allarme dei commercianti

E poi c'è il grido dei commercianti, stanchi e spaventati. Le scene sono sempre le stesse: giovani sotto l'effetto di alcol che "disturbano" troppo spesso la quotidianità.

C'è da evidenziare che la situazione va avanti ormai da tanto tempo. Tutti sono stanchi, soprattutto di non poter più vivere in tranquillità il quartiere. E di essere costretti, così come raccontano alcuni residenti, di utilizzare l'automobile anche quando non strettamente necessario. I commercianti chiedono quindi maggiori controlli e un intervento da parte della Asl e del sindaco.

La riqualificazione dello Scalo

Allo Scalo dovrebbe essere in dirittura d'arrivo un importante progetto di riqualificazione. Ad essere interessate saranno le aree esterne della stazione ferroviaria, quelle verdi e l'estensione delle aree pedonali. La riconnessione della città alla stazione con il miglioramento dell'offerta multimodale e del sistema complessivo di accessibilità alla stazione. Ma anche la ricucitura delle due parti di città attualmente tagliate dai binari, per garantire a tutti i potenziali utenti e, più in generale ai residenti e ai cittadini, un più rapido e sicuro accesso alla stazione, tramite la realizzazione di un sovrappasso pedonale in prossimità della stazione. Tutto questo previsto entro luglio. Ma il cantiere sembrerebbe fermo e senza operai ormai da tempo. Sembra difficile quindi che i tempi verranno rispettati.