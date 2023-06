Ennesima aggressione in carcere a Cassino, il Sappe - sindacato autonomo polizia penitenziaria - denuncia ancora un atto di violenza che si è perpetrato all'interno della casa circondariale di via Sferracavalli. Venti giorni fa un'altra aggressione sempre a un sottufficiale nel reparto dei Sex offender. Ieri stessa scena, nei circuiti dei detenuti comuni.

"Ieri a subire l'ira di un detenuto straniero è stato un sottufficiale. Il detenuto, al momento del fatto si trovava al secondo cancello, per protesta non faceva rientro in cella minacciando che da lì non si sarebbe schiodato. Il sottufficiale più volte tentava di portare il ristretto alla ragione convincendolo a desistere da tale protesta fin quando il detenuto si scagliava contro il sottufficiale prendendolo ripetutamente a schiaffi. Solo l'intervento del personale ha evitato il peggio bloccando il detenuto e accompagnando il sovrintendente nella locale infermeria per le cure del caso" spiegano dal Sappe. Il delegato provinciale del Sappe, Italo Velardo, da anni denuncia le frequenti aggressioni al personale da parte di detenuti presso l'istituto di Cassino. "Non è più tollerabile una situazione del genere. Occorrono protocolli efficaci atti ad evitare o contenere gli eventi critici e aggressione al personale" aggiunge.