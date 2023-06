Uno era già in carcere a Frosinone, l'altro lo ha raggiunto ieri. E quest'ultimo è definito dagli investigatore figura di spessore criminale. Sono i due albanesi arrestati dalla Guardia di finanza a Frosinone tra i 12 finiti nell'operazione che dalle Marche ha consentito di svelare un'associazione a delinquere con ramificazioni in Germania, Belgio, Paesi Bassi e Spagna. Entrambi residenti nel capoluogo ciociaro, sono accusati di far parte dell'associazione sgominata ieri dal comando provinciale di Ancona delle Fiamme Gialle insieme allo Scico in collaborazione con la Direzione centrale servizi antidroga, le polizie albanese, belga e spagnola. In base alle indagini effettuate dai finanzieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Ancona, erano corrieri ma anche fornitori dei gruppi locali, attività definita di spaccio di grosso livello in collegamento con gli altri albanesi operativi nelle Marche. È lì che l'operazione è iniziata nel 2020 seguendo un ex collaboratore di giustizia campano.

La droga, cocaina e hashish, veniva trasportata nei doppi fondi delle autovetture dalla Germania. L'operazione ha interessato principalmente le Marche (Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro, Urbino) e poi Frosinone. In base a quanto emerso nel corso delle investigazioni, le menti dell'associazione erano a Porto Sant'Elpidio dove due fratelli albanesi gestivano una rivendita d'auto, usata come copertura. Loro soci sarebbero altri due albanesi, attivi nel settore dell'edilizia nella provincia di Ancona. La droga arrivava dalla Germania a Civitanova Marche e poi da lì veniva piazzata per le altre destinazioni, tra cui anche Frosinone.

I corrieri internazionali erano una coppia di albanesi, residente sempre a Civitanova, che, però, si era costruita una vita ad Aachen, in Germania, con tanto di appartamento affittato per non dare troppo nell'occhio. Erano loro a fornire il denaro ai corrieri per aprire conti correnti in banche locali in modo da acquistare le auto, poi dotate di doppio fondo, che viaggiavano dalla Germania all'Italia. Proprio dall'Italia arrivavano i corrieri incaricati del trasporto finale. Questi ultimi solo il giorno precedente venivano informati dell'indirizzo dove trovare lo stupefacente. In questo modo, trovandosi vicino a Belgio e Paesi Bassi potevano tranquillamente andare a rifornirsi a Bruxelles o Anversa, a Rotterdam o Amsterdam.

Sono otto i corrieri arrestati nel corso delle indagini, mentre la droga sequestrata ammonta a più di 50 chili. Sequestrate anche cinque auto. Oltre ai 12 arrestati risultano indagate 22 persone. Durante le indagini è finito in manette un indagato che, per evitare di dover scontare una condanna, nel frattempo divenuta definitiva, è stato fermato nei pressi del confine con la Slovenia. Eseguiti, da parte del Gico, anche dei sequestri patrimoniali per l'evidente sproporzione tra redditi dichiarati e tenore di vita. Nel mirino del Gico auto di lusso, quote societarie e immobili per un patrimonio di un milione di euro. Il giro d'affari dell'organizzazione è stato stimato in 35 milioni di euro.