Fermato un uomo responsabile di truffa aggravata ai danni di anziani e con obbligo di dimora nel comune di Napoli, emesso dal tribunale di Ascoli Piceno. Gli agenti della sottosezione polizia stradale di Cassino, ieri pomeriggio, hanno fermato una Fiat 500X con due persone a bordo. L'uomo alla guida è stato immediatamente riconosciuto dai poliziotti poiché fermato dagli stessi ad aprile.

L'altro passeggero, pur non avendo alcun precedente, risultava dai terminali per un controllo nel mese di giugno nel tratto autostradale di competenza della sottosezione polizia stradale di Cassino. Il conducente si era quindi allontanato dal luogo di dimora senza alcuna autorizzazione e gli agenti hanno proceduto a perquisire il veicolo. Addosso ad entrambi sono stati trovati 1.400 euro, mentre nel portaoggetti dell'auto veniva trovata, avvolta in un canovaccio da cucina, una cassettina con all'interno numerosi monili in oro.

A seguito di altri accertamenti è emerso che ad Arezzo, una signora aveva ricevuto la solita telefonata, nella quale veniva avvisata che suo nipote aveva avuto un grave incidente stradale e per tirarlo fuori dai guai doveva pagare una somma di denaro e oggetti in oro a un "maresciallo" che si sarebbe recato a casa sua. Cosa che effettivamente è avvenuta: la signora, convinta anche di aver parlato con suo nipote, ha consegnato le fedi in oro. Subito dopo il falso "maresciallo" accortosi di alcuni cassetti aperti in camera da letto, ha distratto la malcapitata per rubare denaro.

Il conducente della vettura è stato poi arrestato e trasferito nel carcere di Cassino. Il tribunale di Ascoli Piceno, che aveva emesso l'obbligo di dimora, a fronte della segnalazione del nuovo evento ha disposto gli arresti domiciliari. Mentre l'altro è stato denunciato e posto anch'egli agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.