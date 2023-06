Con la balestra a caccia di cinghiali. Cittadini esasperati cercano di sostituirsi alle istituzioni accusate di inerzia sul dilagante fenomeno. La proliferazione degli animali ha superato ogni immaginazione, e non passa giorno che il centralino delle forze dell'ordine non riceva la segnalazione di intrusioni notturne e diurne, e della difficoltà a rientrare in casa per la presenza delle bestie. Ad Anagni branchi di cinghiali scorrazzano un po' ovunque, sia in centro che nelle periferie. Oltre alla zona di Santa Cecilia, le segnalazioni più numerose e accorate giungono da via Giminiani, via Piscina e dalla zona del cimitero.

Nei giorni scorsi abbiamo appurato la veridicità di una notizia che inizialmente poteva sembrare fantasiosa: alcuni cittadini intraprendenti organizzano battute di caccia, armati di balestra. Nelle armerie e nei negozi specializzati non è difficile trovare un'ampia gamma di balestre da caccia per le prede di grossa taglia. Sempre più cacciatori scelgono questo tipo di arma per praticare la loro attività preferita. La "balestra composta" è molto popolare per la sua grande precisione e potenza nel tiro sportivo. È una delle armi più efficaci per la caccia alla selvaggina di grossa taglia. Infatti, tirando con frecce dotate di punte potenti, un solo colpo può essere sufficiente a trafiggere un cinghiale. Come l'arco, la balestra è silenziosa. Se la mira è precisa, sarà facile uccidere un animale con un solo colpo, anche se difficilmente la morte è istantanea.

Pare che alcuni colpi siano andati a segno nella zona della ex clinica Madonna delle Grazie. Le prede colpite sarebbero state trovate a una certa distanza e caricate sui fuoristrada. La balestra è un'arma che si può acquistare senza alcuna dichiarazione o autorizzazione da parte della Prefettura, anche se l'acquisto, riservato ai maggiorenni, viene registrato. La soluzione all'eccessivo numero di cinghiali che proliferano in maniera forsennata sta nell'installazione di apposite trappole coordinata dalle attività regionali e provinciali. Operazione che difficilmente può essere compiuta in modo da far fronte alle diffuse necessità. Ecco perciò la creazione di "posse armate". Una soluzione discutibile e pericolosa.