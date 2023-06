Attivato il servizio di assistenza domiciliare comunale e il vicesindaco Daniele De Lellis è soddisfatto per il traguardo raggiunto. «Dopo il nido comunale, abbiamo attivato un altro servizio importante per i cittadini, l'assistenza domiciliare», commenta De Lellis. Le categorie fragili, quindi, vengono curate dall'Amministrazione comunale che segue ogni necessità del settore mettendo in campo azioni e risorse per rispondere alle richieste delle famiglie e garantire importanti servizi.

«La nostra Amministrazione da sempre ha inserito tra i suoi obiettivi principali il benessere dei cittadini - assicura il vicesindaco - e questo, ovviamente, può essere realizzato solo aumentando i servizi. Noi, a differenza di altri, in poco tempo lo abbiamo dimostrato con fatti e azioni concrete, dapprima pensando ai più piccoli e ai loro genitori, con l'apertura dell'asilo nido "Sant'Elena", evitando ai nostri bambini un notevole stress nel dover percorrere decine di chilometri al giorno per raggiungere il nido più vicino. Da qualche settimana, e ne siamo particolarmente felici, siamo riusciti a realizzare e attivare un servizio di assistenza domiciliare comunale anche per i concittadini "meno giovani". Nel nostro Comune vivono molti ultraottantenni - osserva De Lellis - alcuni purtroppo sono soli e talvolta non hanno mezzi di trasporto. Questo servizio offre loro una assistenza domiciliare che li aiuta nello svolgimento delle attività quotidiane, e va dalla semplice chiacchierata giornaliera all'acquisto della spesa quotidiana o dei medicinali. Un aiuto anche alle famiglie che hanno cura di persone disabili, con l'assistenza nello svolgimento di pratiche amministrative e accompagnamento presso uffici e altro. Lavoriamo e ci impegniamo quotidianamente per offrire servizi sempre migliori - conclude il vicesindaco - senza lasciare indietro nessuno, in particolare i cittadini più fragili».