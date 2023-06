Stava tornando a casa a piedi dal bar dopo la consueta partita a carte con gli amici. Poco prima delle 18 di ieri, la tragedia: travolto e ucciso da un'auto. Per Giulio Evangelisti, ottantacinque anni, non c'è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 si sono precipitati sulla provinciale, nella zona di Ripiano, alla periferia del paese, ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'anziano. Alla guida della vettura, una Fiat Bravo, un cinquantenne della zona che è stato subito sottoposto all'alcol test e al drug test dai carabinieri giunti sul posto per eseguire i rilevi utili a ricostruire la dinamica dell'investimento mortale.

I residenti della zona, alcuni familiari e amici della vittima sono accorsi in strada e si sono trovati davanti l'auto con il parabrezza in frantumi e il corpo del povero Giulio riverso a terra. Dolore e sconcerto per quanto accaduto al pensionato, molto conosciuto e stimato. Il tratto di strada è rimasto chiuso per più di tre ore e il traffico è stato deviato. Poco lontano, mesi fa, in un incidente una giovane donna perse il bimbo che portava in grembo.