Degrado sotto ai portici, in pieno centro a Cassino.

Dopo la segnalazione dell'Associazione nazionale Sanità militare italiana al ministero della pubblica amministrazione, ieri mattina gli ispettori dei Servizi sociali del Comune di Cassino hanno effettuato un sopralluogo per risolvere definitivamente il problema igienico-sanitario in cui versa il cuore della città di Cassino.

«Una situazione igienico-sanitario non più tollerabile e più volte segnalata - spiegano dall'Ansmi - Non è la prima voltam infatti, che mettiamo in evidenza come senzatetto si approprino di spazi pubblici, in questo caso dei portici in piazza Labriola. Il degrado in cui è finito questo luogo, trasformato in dormitorio e in bagno all'aria aperta, è evidente».

Poi nel richiedere un intervento risolutivo il presidente della sezione, Edoardo Grossi, ha sottolineato: «È urgente trovare una sistemazione dignitosa al senzatetto. Ma è altrettanto urgente non sottoporre la cittadinanza a una minaccia igienico-sanitaria. Speriamo - aggiunge il presidente dell'Ansmi - che si trovi presto una soluzione per il senzatetto e per il luogo ormai divenuto un pericolo sanitario per i cittadini che transitano sotto ai portici».