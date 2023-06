Anziano investito da un'auto in località Ripiano, a Monte San Giovanni Campano. Inutili i tentativi di soccorso per l'uomo, di 85 anni. È successo intorno alle 18. Alla guida dell'auto, una Fiat Bravo, un cinquantenne. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. La notizia si è diffusa da poco in paese destando tanto dolore e incredulità. L'uomo era molto conosciuto e stimato.