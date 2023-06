Strategie per un'università inclusiva, solidale e multiculturale.

Arriva un piano che stabilisce la visione strategica dell'ateneo per il triennio 2023-2025, individuando i principali obiettivi da perseguire e le azioni ritenute di maggiore impatto per raggiungerli, sulla base di principi fondanti condivisi. «È un atto di indirizzo politico - è scritto nell'incipit del documento - che da una parte testimonia la responsabilità del nostro Ateneo nei confronti della crescita della società della conoscenza e il suo ruolo nella creazione di valore pubblico, dall'altra garantisce e stimola la condivisione dei processi di governo, interagendo con la comunità accademica e il territorio.

Sarà presentato lunedì 3 luglio, alle ore 10.30, presso la Sala del Consiglio del Rettorato.



Le modalità

Il Piano si basa su sei principi, coerenti con quelli dello Statuto Unicas: essere comunità inclusiva, solidale, multiculturale, assicurando parità di trattamento e lotta alle discriminazioni di qualunque genere; garantire un'istruzione superiore di qualità e accessibile, per giovani e adulti, mantenendo un'eccellente soddisfazione degli studenti; promuovere la ricerca scientifica e l'avanzamento delle conoscenze in tutte le sue forme; diffondere la cultura e le conoscenze per una crescita armonica e sostenibile; sostenere l'innovazione e il trasferimento tecnologico per incrementare lo sviluppo e la competitività del territorio; assicurare un'amministrazione equa, trasparente e accessibile che garantisca il benessere organizzativo.

Il Piano orienta concretamente lo sviluppo triennale dell'Ateneo: i principi sono stati perciò rapportati alle missioni istituzionali di Didattica, Ricerca, Terza Missione e all'area della Governance, dei Servizi e delle Infrastrutture e sono stati trasposti in 16 obiettivi da raggiungere attraverso una serie di azioni, specificando indicatori di monitoraggio, tempi di realizzazione, responsabili e referenti di governance e gestionali.

La piena adesione alle politiche di sostenibilità è ribadita dal collegamento, nella misurazione dell'impatto ambientale, sociale, culturale ed economico, ai Sustainable Developments Goals dell'Agenda Onu 2030 e alle Missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il rafforzamento della dimensione internazionale, il consolidamento dello stretto rapporto territoriale e la caratteristica inclusiva dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale trovano così una piena coerenza con gli obiettivi programmatici di medio periodo.

La presentazione prevede gli interventi, oltre che del magnifico rettore, della direttrice

generale, dottoressa Donatella Marsiglia, della rettrice vicaria, Giulia Orofino, dei prorettori funzionali alla Didattica, Giovanni Betta, alla Ricerca, Andrea Riggio, alla Gestione delle infrastrutture e dei servizi, Francesco Iacoviello