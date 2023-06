Il deputato Ilaria Fontana annuncia la presentazione di un'interrogazione parlamentare per gli episodi di violenza ai danni del personale sanitario degli ospedali di Frosinone e Cassino.

L'onorevole dei 5 Stelle interviene dopo che un uomo ha preso a calci e distrutto la porta d'ingresso del triage, causando danni anche alle barelle, al pronto soccorso dello Spaziani. Prima ancora, al Santa Scolastica, c'era stata l'aggressione del personale sanitario da parte dei familiari di un assistito giunto in codice rosso.

«Ho appreso che si sono susseguiti nelle scorse settimane episodi di violenza nei locali e nei confronti del personale dei reparti di pronto soccorso delle strutture sanitarie della Asl di Frosinone - scrive Fontana - Ho chiesto al ministro competente quali strumenti siano stati messi a disposizione per tutelare il personale che presta servizio nei reparti di pronto soccorso dell'azienda sanitaria locale di Frosinone.

Se siano state avviate, ovvero se ritenga opportuno avviare, attività ispettive o di monitoraggio, a livello sia nazionale che territoriale, per rilevare: gli episodi di aggressione nei confronti del personale in servizio presso le strutture sanitarie, le cause che li hanno determinati e le tipologie di pazienti o familiari coinvolti (es. psichiatrici, tossicodipendenti, ecc.); le piante organiche dei reparti di pronto soccorso, sia in termini di tipologie contrattuali che di specialisti in servizio e l'organizzazione del lavoro, al fine di verificare se e quali carenze o criticità vi siano in relazione a turni, orari, straordinari, stress del personale ed infine se vi sia personale precario che ulteriormente alimenta l'instabilità dei servizi e l'insicurezza degli operatori nonché personale adeguatamente formato ad affrontare pazienti critici».

Nel suo intervento l'esponente del Movimento 5 Stelle ricorda che «già nel marzo 2023, il continuo susseguirsi di episodi di grave portata nei confronti del personale in servizio presso i reparti di pronto soccorso era stato attenzionato dalla questura di Frosinone, portando a formulare l'ipotesi dell'attivazione di posti di polizia fissi presso i reparti; ad oggi, tuttavia, i reparti di polizia presso i reparti di pronto soccorso non risultano attivi».