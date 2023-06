Lungo summit martedì sera negli uffici della Prefettura di Frosinone, dove il Prefetto insieme al Questore di Frosinone ha incontrato il sindaco Maurizio Cianfrocca al cospetto di funzionari della Guardia di Finanza e del comandante provinciale dei carabinieri. Sul tavolo della discussione, la delicata questione della sicurezza nella città dei Ciclopi, dove si vive un'atmosfera tesa dopo l'omicidio di Thomas Bricca.

Sinergia con i carabinieri

L'ultima rissa in ordine cronologico, avvenuta sabato scorso, ha riacceso i riflettori su quanto sta accadendo in città e la necessità di evitare l'escalation di violenze. «Non è stato negato che ci siano problemi - ha detto il sindaco - ma la situazione, ci tengo a precisarlo, è sotto controllo». Ma quali provvedimenti saranno adottati? «Innanziutto - ha continuato Cianfrocca - i carabinieri avranno accesso pieno e immediato al nostro sistema di videosorveglianza, in modo da poter appurare subito quanto sta succedendo nei vari punti del nostro territorio».

E sul sistema stesso, sempre il sindaco ha assicurato che «Sto cercando di velocizzare l'iter tecnico in corso perché il numero dei nostri dispositivi venga implementato, al fine di aumentare la quantità delle telecamere disponibili».

Aumento dei controlli

Cianfrocca ha avuto anche rassicurazioni sull'aumento dei controlli in città, perché le misure finora messe in campo vanno rafforzate. «Da questo punto di vista, sono stato ampiamente rassicurato - ha chiosato il sindaco - Inoltre, è stato deciso di ampliare la collaborazione tra le forze dell'ordine e la nostra Polizia municipale, con un dispiegamento più energico delle forze, atto a scongiurare l'insorgere di episodi di violenza. Vorrei aggiungere che, già in questi giorni, si vede un significativo incremento dei controlli.

Noi, come amministrazione comunale, siamo già presenti con la vigilanza in occasione delle tante manifestazioni estive in calendario e che già hanno preso il loro avvio».

La conclusione: «Posso dire quindi che presto avremo una città più attenzionata e con più controlli, ma non militarizzata, poiché ribadisco che la situazione è sotto controllo».