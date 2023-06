Dopo oltre quattro mesi di lavori, venedì mattina sarà riaperta via Pinchera: la storica strada che collega il centro cittadino con via Montecassino. Una bretella essenziale sia per i residenti, ma anche per i numerosi cassinati e turisti che settimanalmente si recano in abbazia. Oltre ad essere un percorso obbligato per tanti runners e ciclisti, che prediligono via Pinchera per l'ampia ombreggiatura ma anche per ciò che rappresenta: è una delle testimonianze della vecchia Cassino, da cui è ancora possibile ammirare i ruderi delle case di quella che fu la città ante guerra.

Allo stesso tempo, però, si trovava in uno stato di dissesto, con l'asfalto ammalorato, alberi pericolanti e massi che costantemente rotolavano dal costone della collina di Montecassino. Una situazione di elevata criticità sia per gli automobilisti che per i pedoni. Per questo si è reso necessario intervenire a dovere per sanare le pericolosità. Nel corso di questi mesi, il Comune ha condotto un ampio lavoro di messa in sicurezza e prevenzione del dissesto idrogeologico, che consiste nella posa di nuovo asflato, nell'installazione di nuovi lampioni e soprattutto nella realizzazione di muretti, rinforzati con delle rete metalliche, per scongiurare la caduta di massi. Un'opera che rientra nei cinque progetti di prevenzione del dissesto idrogeologico dal valore di un milione di euro che palazzo De Gasperi sta portando avanti anche in altre zone della città: nella frazione di Caira, Sant'Angelo, San Michele e via Montemaggio. Tutti cantieri già cominciati da alcuni mesi e che ormai si avviano alla conclusione. Dopo via Pinchera, che sarà riaperta con una breve cerimonia venerdì mattina, sarà la volta di San Michele.

Il sindaco Enzo Salera dice soddisfatto: «Dopo i lavori di questi mesi, venerdì mattina riapriremo al pubblico via Pinchera, la via che partendo dalla Chiesa Madre lambisce la Vecchia Cassino.Una strada completamente riqualificata che tornerà pienamente fruibile ed in totale sicurezza.

Gli interventi, infatti, hanno consolidato l'area, interessata da movimenti franosi, ma hanno anche rimesso a nuovo – rispettandone l'impronta caratteristica che tutti noi conosciamo – gli arredi e la sede stradale, la rete di contenimento, il lungo muro in pietra e anche le storiche panchine, che per lungo tempo hanno rappresentato un luogo d'incontro e socialità per i giovani di Cassino».

Aggiunge: «Inoltre via Pinchera sarà costeggiata da nuovi alberi e dotata di oltre 50 plafoniere a led, che illumineranno la strada dall'incrocio di via De Nicola fino alla ex Colonia Solare, che diventerà un ostello per turisti grazie ad un progetto di radicale ristrutturazione e riqualificazione da 1,3 milioni di euro.

Una strada riqualificata ed illuminata che, durante le serate primaverili ed estive permetterà delle lunghe e belle passeggiate a pochi metri dalla storia.

Una città che cambia, in meglio».