Accusato di peculato, cancelliere condannato ieri in primo grado a quattro anni di reclusione. Il pm, la dottoressa Marra, al termine della dettagliata requisitoria ha avanzato richieste di pena per tre anni e quattro mesi.

Destinatario della severa condanna, con interdizione anche dai pubblici uffici per cinque anni, è Lucio Grippo, 59 anni, abruzzese, al tempo dei fatti contestati dirigente amministrativo del tribunale di Cassino. Raggiunto, dopo l'indagine, anche da un provvedimento di sospensione del ministero di Grazia e Giustizia.

Il cancelliere abruzzese è stato accusato di aver trafugato oggetti preziosi dall'ufficio "Corpi di reato" per far fronte ad alcuni debiti contratti dopo il sisma del capoluogo abruzzese. Secondo il castello accusatorio, avrebbe rivenduto una catenina d'oro e un bracciale con delle medagliette - "scomparsi" insieme a un orologio nel 2014 - in alcuni Compro oro per far fronte proprio ai debiti. Accuse rigettate con forza. L'inchiesta era partita dopo la segnalazione fatta da un collega a seguito di una dettagliata rendicontazione di tutti i corpi di reato presenti nell'ufficio ad hoc: è possibile, per esempio, trovarvi persino un oggetto contundente o una pietra usati durante un'aggressione. Oppure gioielli, oro e droga, blindati in appositi spazi, protetti in una sorta di bunker in cui in pochi hanno possibilità di accedere. In quello di Cassino, ad esempio, le persone abilitate all'accesso sono pochissime.

A condurre le delicate indagini (per fatti che risalgono alla fine del 2013, inizi del 2014) la polizia giudiziaria coordinata dal procuratore Luciano d'Emmanuele. Poi la richiesta di rinvio a giudizio per il cancelliere, la sospensione e l'inizio del processo. La difesa del cancelliere ha focalizzato la discussione su alcuni punti chiave: l'assenza di prove univoche a suo carico. Contestando, ad esempio, la mancanza di foto dei corpi di reato da comparare con il bracciale o con la catenina sequestrate al Compro oro: impossibile per il legale un confronto fattivo. Oppure, come fatto rilevare in aula, la presenza nella costruzione del castello accusatorio di alcune anomalie: dallo stesso ufficio, ha dichiarato l'avvocato Antonio Valente, sarebbe "svanita" anche della droga. Già nel 2018 l'avvocato Valente aveva sollevato alla Suprema Corte alcuni dubbi chiedendo che fosse celebrato in altra sede: «Il ruolo rivestito da ciascuno dei singoli testimoni, i quali quotidianamente hanno contatti personali con le parti del processo crea una situazione ambientale abnorme» aveva sottolineato. Ora, dopo la sentenza di primo grado, pensa all'appello.