Imbrattata piazza Alberto La Rocca. I carabinieri di Sora, con ausilio teelcamere, riescono a risalire al giovane che ha commesso il gesto. Lo sfogo del sindaco Luca Di Stefano. "Atto esecrabile! Siamo veramente indignati che i soliti vandali non abbiano rispetto per il patrimonio pubblico e privato. Questi atti di inciviltà sono un'offesa verso la società e sono una mancanza di rispetto verso chi con sacrificio si è impegnato tanto per costruire qualcosa e si vede deturpato con una bomboletta spray il frutto del sacrificio e del lavoro. Faremo tutto quanto in nostro potere per ampliare la video sorveglianza per avere un controllo più capillare del territorio".