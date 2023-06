La pet therapy può aiutare le persone anziane che vivono uno stato di malinconia e depressione a riscoprire la voglia di interagire con l'ambiente circostante.

Seguendo questo principio e gli studi scientifici in proposito, la casa di riposo "G.B. Lisi", diretta da Antonello Sugamosto, ha siglato un protocollo d'intesa con l'associazione di volontariato "Elmer Hakuna Matata" che, da qualche settimana ha avviato un progetto di attività assistita con gli animali.

Curato dall'assistente sociale, dottoressa Lara Lucchetti, il progetto prevede l'impiego di piccoli animali di compagnia (cani, gatti, conigli) per il sostegno degli ospiti della casa di riposo e per la cura di specifiche disabilità o disturbi, nonché come "strumento" di stimolazione, portando conforto e compagnia, riducendo lo stress e promuovendo la salute e il benessere generale.

Gli ospiti della "G.B. Lisi" sono stati pertanto divisi in due gruppi, composti ciascuno da 8 persone. E, grazie agli animali, sono iniziate pratiche di stimolazione manuale, stimolazione sensoriale, stimolazione mnemonica e cognitiva, grooming-relax per situazioni di rigidità.

L'attività di pet therapy viene applicata in particolare con persone che hanno maggiori difficoltà cognitive, comportamentali e relazionali. E gli effetti si sono visti subito, anche tra gli anziani presenti alla "Lisi": diversi studi dimostrano come anche solo pochi minuti passati con un animale promuovano cambiamenti ormonali nel cervello, determinando emozioni positive (endorfine e dopamina) e portando ad un miglioramento dell'umore.

Soddisfatto del progetto anche il presidente della casa di riposo alatrense, Antonello Sugamosto, per un progetto che ha grandi benefici sul benessere degli ospiti della "Lisi".

L'attività con gli animali rende felici.