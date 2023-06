L'infiorata spazzata via arriva in consiglio comunale. La seduta è calendarizzata per lunedì prossimo alle 9.30.

L'assise straordinaria è stata richiesta dai membri della minoranza che, compatti, sollecitano spiegazioni su quanto accaduto la domenica mattina del Corpus Domini. La seconda commissione consiliare, riunitasi nei giorni scorsi, ha ascoltato l'amministratore unico della società Ambiente e salute Srl, Antonio Mele, che si è reso disponibile a relazionare anche lunedì mattina in sala consiliare. Sono proprio le numerose associazioni e confraternite che si erano impegnate tanto nella preparazione dell'infiorata a voler sapere cosa non ha funzionato quella domenica mattina e chi e perché abbia permesso che i loro lavori venissero cancellati a colpi di scopa.

Da parte dell'amministrazione comunale le scuse non sono mancate. A scusarsi per primo è stato il sindaco Luca Di Stefano insieme al vicesindaco Maria Paola Gemmiti e allo stesso Mele. Il quale si è detto pronto ad assumersi tutte le responsabilità per il problema di comunicazione avvenuto all'interno della municipalizzata che gestisce la pulizia delle strade.

E molti cittadini solidarizzano con lui commentando sui social che non merita la gogna per quanto accaduto e che sta svolgendo un buon lavoro a capo della società comunale. Qualcuno ricorda che quella domenica Mele era in Canada con la delegazione del Comune per rinnovare il gemellaggio con Vaughan e che non ha potuto seguire da vicino i fatti.