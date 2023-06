L'approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali. Sono questi i due argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci della Saf. Il consiglio di amministrazione ha fissato la seduta il 29 giugno alle 15 in prima convocazione e il 13 luglio alle 9.30 in seconda. La riunione si svolgerà a Colfelice, presso la sede legale della Società Ambiente Frosinone.

Il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, comprendente anche la nota integrativa e la relazione di gestione. Poi in programma c'è il rinnovo delle cariche sociali: 1) componenti organo amministrativo e nomina presidente; 2) componenti collegio sindacale e nomina presidente; 3) affidamento funzioni di revisione legale e nomina soggetto incaricato.

La Saf si occupa del trattamento e della lavorazione dei rifiuti in Ciociaria: i soci sono 92, i Comuni e la Provincia. Per quanto riguarda il bilancio, dalle indiscrezioni che filtrano dovrebbe chiudersi con un utile di 330.000 euro. C'è quindi la questione della governance. Il presidente Lucio Migliorelli resta favorito per la conferma: nel 2017 è subentrato in corsa a Mauro Vicano. Vincendo con 59 voti, contro i 21 del suo avversario. Nel 2020 invece fu confermato a larghissima maggioranza. Ci sono alcune considerazioni da fare.

Intanto le dinamiche degli enti intermedi sono state costantemente caratterizzate da logiche trasversali. Il centrosinistra in questi anni è stato maggioritario in sede di assemblea dei sindaci, anche nell'ultimo appuntamento, quello relativo all'Egato. Il centrodestra però in provincia di Frosinone ha vinto largamente sia alle politiche che alle regionali. Lucio Migliorelli fa riferimento al Pd e in assemblea votano i sindaci. La posizione di partenza è questa.

Naturalmente sono iniziate le grandi manovre e si sta ragionando su una soluzione condivisa che tenga in considerazione tutti gli equilibri. A cominciare dal consiglio di amministrazione: i membri sono 3, ma si può arrivare anche a 5. Molto dipenderà dalle strategie del centrodestra. Proprio in queste ore la Lega sta effettuando diversi incontri per capire se esistono gli spazi per una soluzione unitaria della coalizione. Il deputato e coordinatore provinciale Nicola Ottaviani si sta confrontando sia con l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli che con Mario Abbruzzese. Il Carroccio ha propri esponenti che potrebbero candidarsi alla presidenza.

Stesso ragionamento da parte di Fratelli d'Italia: il parlamentare e coordinatore provinciale Massimo Ruspandini sta studiano attentamente la situazione. Consapevole di avere soluzioni al proprio interno e puntando anche sul fatto che FdI è il partito di maggioranza sia nel Paese che alla Regione. C'è da dire però che in Ciociaria i rapporti tra Fratelli d'Italia e Lega sono assai difficili. C'è pure la posizione di Forza Italia da valutare. Il primo passo però è obbligato: il centrodestra dovrebbe trovare una candidatura unitaria. E poi verificare i numeri in assemblea.

Lucio Migliorelli sta definendo le linee programmatiche e da mesi ripete che la Saf si trova ad un punto di svolta. Soprattutto per quanto riguarda il futuro, con riferimento al Parco fotovoltaico e agli scenari industriali e operativi. A febbraio, nel corso dell'inaugurazione dell'impianto fotovoltaico, Lucio Migliorelli ha affermato: «In un momento particolarmente delicato che sta attraversando l'intero ciclo dei rifiuti del Lazio e della provincia di Frosinone, la Saf si sta posizionando con impianti, nuovi soci e prospettive importanti per affrontare la sfida dell'economia circolare e della trasformazione dei rifiuti in risorsa.

Ringrazio i sindaci che non hanno fatto mai mancare il loro sostegno ed il loro contributo alle attività che finora abbiamo messo in campo. Puntiamo all'autosufficienza provinciale ed a garantire al territorio una transizione ecologica che dia stabilità, efficienza ed economicità a tutto il settore». Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, da novembre l'immondizia prodotta in Ciociaria (200-230 tonnellate quotidiane) viene smaltita nei termovalorizzatori del nord Italia. Una soluzione temporanea, individuata da quando non è stato più possibile conferire i rifiuti presso la discarica di Viterbo. È evidente che adesso bisognerà vedere anche quali saranno le strategie della nuova giunta regionale in materia. In Ciociaria va individuata una nuova discarica e questo passaggio compete alla Provincia. Poi la Regione dovrà decidere. Ma un ruolo importante lo avrà anche la Saf.