Con il patrocinio degli avvocati Roberto Colagrande, Alessandro Mari e Michele Mammone, è stato notificato l'atto di impugnazione davanti al Tar del Lazio di Roma dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) del biodigestore in località Selciatella emessa dalla Regione Lazio il 24 aprile 2023.

L'atto integra il ricorso promosso contro la Valutazione d'impatto ambientale regionale (Via) del 10 giugno 2021 da Crescita Comune, Associazione Quartiere Cerere, Legambiente e 26 cittadini residenti vicino all'impianto. Si tratta dell'unico procedimento, fra i tre inizialmente promossi, cui ha aderito il Comune di Anagni a seguito della deliberazione di consiglio comunale sulla proposta di iniziativa popolare.

"A distanza di due anni dal famoso consiglio comunale del 24 giugno 2021 - ribadiscono i ricorrenti in un nota - siamo ancora in prima linea negli uffici giudiziari per fermare un impianto da tutti ritenuto negativo per la città". Aggiungendo: "A differenza di due anni fa, però, grazie alla fiducia accordata dagli elettori, siamo in prima linea anche nelle istituzioni con la coalizione civica LiberAnagni ed abbiamo portato in consiglio comunale una linea politica coerente con l'impegno profuso in questi anni nell'ambito del citato movimento ambientalista, rispondendo con i fatti sia alle scorrettezze di chi si è ingiustamente appropriato in campagna elettorale degli slogan sul biodigestore sia alle malelingue di quelli che ci hanno rivolto ignobili accuse sul tema.

Nella prima seduta dell'assise municipale dello scorso 15 giugno, infatti, il nostro consigliere comunale Luca Santovincenzo ha ricordato a tutti le priorità sul biodigestore ed ha subito proposto all'amministrazione Natalia di ricorrere alla famosa filiera con l'attuale presidenza della Regione Lazio per ottenere l'annullamento in autotutela dell'intera procedura, nel solco di quanto aveva richiesto già a gennaio 2023 a nome della nostra coalizione".

Infine l'invito ai cittadini di Anagni e dei centri limitrofi "a contribuire liberamente per sostenere il ricorso al Tar".