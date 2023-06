Undici agenti di Polizia Locale, otto reclutati tramite concorso pubblico e tre riservati agli ex agenti a tempo determinato. Due istruttori amministrativi e un istruttore tecnico. Questi i numeri del piano assunzionale che il Comune di Cassino ha varato nelle scorse settimane e inoltrato al ministero dell'Interno per la revisione e l'ok definitivo. Un passaggio, questo, necessario per tutti i municipi in dissesto finanziario, impossibilitati a reclutare nuovi personale previa autorizzazione ministeriale.

Stando a quanto assicura palazzo De Gasperi, non dovrebbe arrivare un diniego, così come è accaduto per le altre tre batterie di concorsi emanati negli ultimi tre anni che hanno portato in dote al Comune una sessantina di nuovi impiegati. Un reclutamento che ha colmato solamente in parte le scrivanie lasciate vuote dalla diaspora cronica che ha caratterizzato gli ultimi anni a causa dei pensionamenti. Dai circa quattrocento impiegati di qualche anno fa, sono poco più di centoventi le unità di personale attualmente in servizio: una vera e propria emorragia inarrestabile che ingolfa gli uffici e rallenta la macchina amministrativa.

Le criticità maggiori si registrano nella Polizia Locale, dove ad oggi vi sono solamente dodici agenti operativi, in un comando che, stando alla normativa, dovrebbe contarne ben quaranta. Da qui, la necessità di infoltire il plotone della polizia urbana.

L'ok dal ministero dovrebbe arrivare entro il mese di luglio e i concorsi, per legge, dovranno espletarsi entro il 31 dicembre di quest'anno. Ovviamente si tratta di posizioni a tempo pieno ed indeterminato. L'obiettivo, però, è di bandire i concorsi nel mese di settembre.