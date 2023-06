Il Comune di Cassino ha ricevuto l'elenco delle 863 famiglie beneficiarie della "Carta Solidale Acquisti", introdotta della legge di bilancio 2023. La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 382,50 erogato attraverso una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da Poste Italiane.

Il contributo è destinato all'acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Si evidenzia, inoltre, che non bisogna presentare alcuna domanda.

Successivamente alla comunicazione da parte dell'Inps del numero identificativo della carta, l'ufficio competente provvederà a contattare i cittadini fornendo loro le indicazioni circa le modalità di ritiro della carta presso gli uffici postali abilitati al servizio.

Si ricorda che i beneficiari sono stati individuati dall'Inps sulla base dei seguenti requisiti: isee ordinario non superiore a 15 mila euro in corso di validità; iscrizione di tutti i componenti nell'anagrafe della popolazione residente; cittadini appartenenti ai nuclei familiari composti da non meno di tre componenti.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che includano titolari di: reddito di cittadinanza; reddito di inclusione; qualsiasi misura di inclusione o sostegno alla povertà.

Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di naspi e indennità mensile di disoccupazione per i collaboratoti – dis-coll; Indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; cassa integrazione guadagni – cig, qualsiasi differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.