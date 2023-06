In seguito alla comunicazione dei giorni scorsi, in cui la cittadinanza è stata avvisata dell'intensificazione dell'attività di controlli sui casi di abbandono dei rifiuti o di irregolarità sulle modalità di raccolta differenziata, la polizia locale, in collaborazione con l'azienda Gea, ha proceduto a ispezionare sacchi di immondizia abbandonati in località Castellaccio. È stato così possibile accertare l'identità di un trasgressore che verrà multato con una sanzione di 600 euro e a cui verrà intimato di ripristinare lo stato del luogo.

«L'intensificazione dei controlli – ha dichiarato l'Assessore al Servizio RSU Simone Marucci - è necessaria per mitigare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Il nostro comune ha raggiunto importanti traguardi soprattutto grazie al lavoro svolto attivamente dalla cittadinanza. Quella che stiamo attraversando è una fase nuova, all' interno della quale, è necessario continuare a perseguire risultati sempre più alti in termini di qualità del servizio e del decoro urbano».

Il sindaco Domenico Alfieri ha aggiunto: «L'impegno per cercare di contrastare il fenomeno dell'abbandono è massimo da parte di questa amministrazione comunale e della polizia locale, perché questo tema coinvolge il rispetto dello spazio pubblico, la lotta all'inquinamento e al degrado. È un danno enorme a tutti i cittadini e alle famiglie che invece hanno comportamenti corretti e responsabili e vorrebbero vivere uno spazio pubblico curato e accogliente. Ringrazio l'assessore Marucci e la polizia locale, con il comandante Domenica Borgia, per l'assiduo impegno nel contrastare questo vergognoso fenomeno».