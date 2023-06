Parere favorevole da parte delle commissioni regionali bilancio e rifiuti (riunite ieri in seduta congiunta) all'annullamento in autotutela della delibera di costituzione dell'Egato dei rifiuti. Daniele Maura, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e membro delle commissioni bilancio e ambiente, dice: «Adesso manca l'ultimo passaggio in giunta che ratificherà la decisione». Poi aggiunge: «I Comuni, e quindi i cittadini, non dovranno più pagare ulteriori costi sulla tassa dei rifiuti. A breve partiremo con il lavoro di rivisitazione del Piano regionale dei rifiuti e in tale contesto verificheremo se gli Egato siano davvero necessari o se siano inutili. Noi abbiamo sempre espresso le nostre perplessità sul metodo con cui si è arrivati a costituire l'ente in provincia di Frosinone. Troppo sotto le elezioni, troppo in fretta e la fretta, che è cattiva consigliera, ha provocato errori. La deliberazione della Regione di ripartizione delle quote tra i Comuni attraverso il meccanismo del voto ponderato a nostro giudizio è stata sbagliata. Abbiamo annullato quell'atto e così cade la validità dell'assemblea riunita a dicembre a Frosinone. E quindi anche la validità della votazione con cui è stato eletto Mauro Buschini presidente».

Aggiunge: «In campagna elettorale abbiamo assunto degli impegni e li stiamo mantenendo. Sulla vicenda dei rifiuti non abbiamo mai nascosto le forti perplessità sull'Egato. Tutto qui». Adesso la questione deve tornare all'attenzione della giunta per l'ultimo passaggio, probabilmente già questa settimana. L'Esecutivo di Francesco Rocca ha già approvato la delibera per annullare la costituzione dell'assemblea dell'Egato della provincia di Frosinone. Ma la procedura prevedeva il parere della commissione e il secondo "passaggio" in giunta. Le consigliere regionali Sara Battisti ed Emanuela Droghei (Pd), rilevano: «Questa maggioranza non è entrata minimamente nel merito della delibera oggetto di discussione e l'annullamento previsto appare più come un fatto politico, come dichiarato dall'assessore Ghera e come confermano le dichiarazioni di Daniele Maura che prosegue la sua personale battaglia. Il testo che ha portato alla legge di definizione degli Egato è stato lavorato in commissione e partecipato da tutte le forze politiche, compreso il centrodestra, che propose diversi emendamenti relativi ai criteri di attribuzione delle quote per ogni Comune. Quote che vengono calcolate seguendo gli indicatori di legge. La procedura di convocazione dell'assemblea Egato di Frosinone è stata presenziata dalla direzione competente. È stata infine predisposta una delibera portata in giunta e non approvata, che certificava la validità del voto. Quindi ci chiediamo: cosa intende fare il centrodestra per attuare la legge in questione?».