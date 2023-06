Primo giorno della settimana, quello di ieri, con operai e mezzi al lavoro per migliorare le condizioni viarie. Avviati i lavori di manutenzione stradale a firma della provincia di Frosinone lungo la S.P. 173 "Le Compre". A seguire si interverrà anche sulla S.P. 186 "Carnello-Broccostella". Gli interventi, voluti dal presidente Luca Di Stefano per garantire la sicurezza dei cittadini, mirano a migliorare le condizioni di aderenza e a eliminare i pericoli per gli automobilisti. Maggiore sicurezza per i cittadini residenti nei comuni di Sora, Broccostella, Campoli Appennino, Pescosolido e Castelliri, con un impegno economico di circa 430.000 euro.

Gli interventi si sono resi necessari per risolvere alcune criticità relative allo stato di conservazione del manto stradale. In particolare, si è riscontrato un notevole deterioramento dovuto all'usura, che ha comportato una minore capacità di aderenza, soprattutto durante i periodi invernali con piogge, oltre a avvallamenti sulle corsie di marcia che creavano pericoli per la pubblica utenza. Il presidente Di Stefano ha sottolineato l'importanza della sicurezza stradale come priorità assoluta per la Provincia di Frosinone.

«La sicurezza dei nostri cittadini è un valore fondamentale per la nostra amministrazione - ha detto Luca Di Stefano - Questi interventi di manutenzione stradale sono un passo importante per garantire strade sicure e affidabili. Sono consapevole dell'importanza di queste opere per la città di Sora e per tutto il territorio interessato. Il nostro impegno è volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini, facilitando gli spostamenti e promuovendo lo sviluppo economico della nostra provincia - conclude Di Stefano - Esprimo il mio sincero ringraziamento ai tecnici e agli uffici che hanno lavorato con impegno e dedizione per la preparazione e la realizzazione di queste importanti operazioni di manutenzione. L'amministrazione provinciale conferma il proprio impegno costante per la sicurezza stradale e l'attenzione alle esigenze della comunità, lavorando con determinazione per garantire un futuro migliore per tutti i cittadini».