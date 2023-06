Incidente in via Casilina a Ferentino, all'altezza del Bingo. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con le ambulanze con cui i feriti sono stati trasportati in ospedale, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dello scontro avvenuto poco dopo le 21.30. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare. Diverse le persone che hanno raggiunto la zona richiamate anche dall'arrivo dei soccorsi.

Un altro incidente, sempre nel territorio di Ferentino, si è verificato nel pomeriggio in zona Asi. Una delle due auto coinvolte è finita in un canale. Ferito un quarantenne di Ferentino trasportato al policlinico "Tor Vergata" di Roma con diverse ferite ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. È stato necessario l'Intervento dei vigili del fuoco per aiutare l'uomo a uscire dal veicolo e affidarlo alle cure dei dottori. In ospedale a Frosinone è stata, invece, portata la conducente dell'altro veicolo, una giovane di Anagni.