Gli amici dello sposo organizzano un finto rapimento per l'addio al celibato. Con tanto di passamontagna e fucile soft air, raggiungono la casa dell'amico, nel Torinese, a Trofarellolo, lo imbavagliano e lo rinchiudono in un furgone. Lo scherzo, però, mette in allerta tutto il vicinato, un anziano accusa un malore e in molti chiamano le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e, ricostruita la vicenda, hanno denunciato i nove amici dello sposo per procurato allarme.