Una truffa ben congegnata con finte vendite online e una serie di procedimenti sparsi in vari tribunali d'Italia. Solo che il presunto truffatore è egli stesso vittima di un raggiro nato su internet e che dalla Lombardia lo porta a difendersi davanti al tribunale di Frosinone. Oggi, infatti, davanti al giudice monocratico è sotto accusa per truffa, in due procedimenti ora riunificati, un giovane di Gallarate. L'uomo, assistito dall'avvocato Salvatore Delle Femine, si difende attraverso una serie di denunce da lui stesso presentate da chi gli ha carpito l'identità e l'ha utilizzata per compiere una serie di raggiri a catena in varie parti d'Italia.

Tutto nasce dalla vendita, sul sito web Subito, di un pc portatile. Dopo uno scambio di messaggi le parti si accordano per la vendita a 1.800 euro. L'acquirente si spaccia per un tal Vittorio residente a Giarre, in Sicilia. Quest'ultimo inoltra una falsa ricevuta di bonifico, ma pretende, a garanzia, l'invio della carta d'identità del venditore. E l'aver acconsentito a quest'ultima richiesta sarà l'errore fatale che innescherà una serie di truffe a catena. Il siciliano, infatti, ottiene così il computer e la carta d'identità dello sprovveduto venditore senza aver sborsato manco un euro dei 1.800 pattuiti. Il gallaratese si trova costretto a presentare una querela per truffa.

Solo che l'astuto Vittorio, posto che questo sia il suo vero nome, sembrerebbe riuscito ad aprire presso una banca di Frosinone un conto on-line a nome del varesotto. Come l'abbia fatto, l'avvocato Delle Femine l'ha ricostruito raffrontando i documenti della banca, che sembrerebbero mancanti della firma del presunto utilizzatore, ma anche ipotizzando che dal vecchio computer il truffatore sia riuscito a risalire ad alcuni dati sensibili del precedente utilizzatore, come tessera sanitaria e altri documenti richiesti per attivare alcuni servizi digitali. La banca di Frosinone, tuttavia, dopo una sola settimana dall'apertura ha chiuso quel conto, evidentemente ravvisando dei movimenti sospetti. Movimenti che sarebbero serviti a compiere altre truffe on-line, delle quali è stato incolpato il giovane di Gallarate, ma soprattutto a bonificare gli illeciti guadagni all'estero.

A quel punto, chiamato dalla polizia postale di Varese, il truffato della vendita del pc ha sporto un'ulteriore querela per furto d'identità. Tra l'altro dalle indagini difensive è emerso che non in tutte le truffe che gli vengono imputate è stato utilizzato il suo vero documento d'identità, quello inviato a Giarre. In un caso risulterebbe un diverso numero di serie e come luogo di nascita Roma. Oggi, l'imputato a Frosinone ha ribadito di non essere mai stato in Ciociaria, di non aver mai aperto un conto in una banca frusinate e di non essere l'utilizzatore delle schede telefoniche utilizzate per compiere le altre truffe, una delle quali, peraltro, intestata a un pachistano. Su questo caso, però, è stato avviato un altro procedimento dalla procura di Busto Arsizio che sembrerebbe aver identificato il vero autore delle truffe, quello spacciatosi per l'acquirente di Giarre del laptop. Almeno così si augurano a Gallarate.