Perifierie... al centro. L'amministrazione Di Stefano ha fatto quadrato per recepire le istanze dei residenti di via Scocciaformiche, dove sono state attivate la pubblica illuminazione e alcune telecamere. Sabato sera l'attesa cerimonia di accensione dei lampioni alla presenza delle autorità e di molti cittadini.

«È stato un giorno speciale per i residenti nella frazione di Scocciaformiche. Un momento storico, emozionante che va condiviso con tutta la cittadinanza - ha commentato il sindaco Luca Di Stefano - Come ho detto molte volte, la nostra città è una e indivisibile: non ci sono distinzioni tra centro e periferie. L'inaugurazione di sabato non è stata solo festa e gioia, ma anche un momento di condivisione.

Perché il risultato importante che abbiamo ottenuto, accendendo per la prima volta la luce a Scocciaformiche, ha alla base delle scelte che sono frutto proprio della condivisione delle criticità e dell'ascolto delle esigenze dei cittadini. Grazie al comitato di quartiere numero 3 per aver lavorato insieme a noi, instancabilmente, affinché tutto ciò fosse realizzato. La luce riflessa negli occhi dei residenti, l'emozione, soprattutto fra le persone più anziane, dà forza, infonde coraggio e speranza a una politica, quella che stiamo portando avanti, che è vicina alle persone e risponde con i fatti. E che restituisce dignità alle periferie».

Soddisfatti anche i referenti del comitato di quartiere, in primis il presidente Daniele Urbano che ha voluto ringraziare il sindaco per l'attenzione riservata alla zona e anche la ditta che ha eseguito i lavori, oltre a Giovanni Paolucci, membro del comitato di quartiere che abita proprio in via Scocciaformiche e che ha seguito passo passo l'iter dei lavori. Uno scrosciante applauso ha salutato l'accensione dei lampioni. L'illuminazione renderà finalmente più vivibile e sicura anche questa zona della città.