Momenti dedicati ai ricordi, alle attività odierne e alle prospettive della professione. Sabato all'auditorium San Paolo di Frosinone gli iscritti all'ordine degli architetti si sono riuniti per una giornata di incontro e confronto su passato, presente e futuro della figura professionale e hanno avuto la possibilità di incontrare i fondatori dell'ordine di Frosinone.

Un'iniziativa molto partecipata, che si inserisce tra le attività dedicate al centenario della professione, ufficialmente riconosciuta nel 1923, e alla celebrazione dei quarantotto anni dell'ordine di Frosinone, che oggi conta 870 iscritti, fondato nel 1975.

Nel corso dell'evento ai fondatori o ai loro successori sono state consegnate le targhe commemorative dei cento anni.

La cerimonia, moderata dal vicepresidente del consiglio dell'ordine Laura Meloni, si è aperta con i saluti del sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, che ha sottolineato l'importanza della figura dell'architetto nella modernizzazione delle città «con uno sguardo alla nostra storia e uno verso il futuro», anche nell'ottica dell'indirizzo delle risorse del Pnrr.

Sono intervenuti, poi, in rappresentanza di quelle figure che, come loro stessi hanno voluto rimarcare, sono complementari a quella dell'architetto, l'ingegner Cristiano Simonelli, il geometra Massimo Loverde e il presidente dell'Ance Libero Angelo Massaro.

Dopo la lettura dei saluti del presidente dei periti industriali Mario Bragaglia, il presidente del consiglio dell'ordine di Frosinone Paolo Vecchio ha aperto ufficialmente la cerimonia, sottolineando come il ruolo dell'architetto sia strettamente connesso con l'impegno sociale e che ogni azione progettuale deve essere rivolta a migliorare la vita della società. Prima della consegna delle targhe commemorative è stato osservato un minuto di silenzio per onorare i primi iscritti all'ordine ormai scomparsi.

Hanno ricevuto la targa Piera Giovannini per Gastone Giovannini, primo presidente, Antonella Santori per Franco Santori, Michele Sacchetti, Bianca Santoro, Giuseppe Picano, Francesco De Angelis per Oreste De Angelis, Marcello Cervini, Valentina Franceschini per Francesco Franceschini, Giuseppina Formulari, Gianfranco Cautilli, Aladino Bancani, Iaboni Roberto, Giovanni Fontana, Riccardo Iucci, Maurizio Giallonardi, Vincenzo Rago, Mario Morganti, Augusto Croce, Sisto Fanfarillo, Massimo Campioni e Carmela Frantellizzi.