Una strada a due passi dal centro. Una strada, via San Giuseppe, un'alternativa a via Aldo Moro, che potrebbe ospitare una pista ciclabile, o diventare pedonale oppure assorbire il traffico della viabilità principale in caso di chiusura alle auto della via centrale del capoluogo. Eppure, di tante cose che potrebbe essere, via San Giuseppe resta una strada disastrata, con muri a rischio crollo, vegetazione spontanea cresciuta ovunque negli spazi pubblici e privati, dove la sera è meglio non addentrarsi o uscire a prendere un gelato per evitare di incontrare un cinghiale o essere investiti dalle auto che sfrecciano a tutta velocità.

Chi abita in zona si è spesso lamentato, ha raccolto firme e inviato petizioni in Comune. Ma la sostanza non cambia. Sono caduti, non tanto tempo fa, anche degli alberi ma niente si muove. I residenti chiedono i dossi per rallentare la velocità delle auto, maggiore decoro, telecamere per scongiurare i furbetti che, tutte le settimane, depositano l'immondizia ai bordi della strada vicino alle aree abbandonate, costringendo la De Vizia a un lavoro supplementare di pulizia. E ancora: attenzione e pulizia delle sponde del fiume che, i più anziani ricordano, una volta veniva pulito tutti gli anni e ora solo quando succede qualcosa. Più volte è stato chiesto di disboscare la vegetazione che invade la strada, riducendo la carreggiata.

Ultimamente, poi, è stata segnalata la presenza dei cinghiali, che risalgono il Cosa e bivaccano tra l'immondizia abbandonata con il risultato che chi abita in zona la sera preferisce non uscire di casa per evitare incontri ravvicinati con gli animali. Segnalati più volte anche topi e serpenti. L'illuminazione pubblica a volte salta.

Eppure siamo a due passi da via Aldo Moro, dove di recente si è costruito e ancora si sta costruendo, il che indurrebbe a mantenere l'area in condizioni migliori. A due passi da importanti uffici come la Camera di commercio e l'Acea Ato5, da monumenti storici come fontana Bussi, anch'essa, peraltro, completamente invasa dalle erbacce.