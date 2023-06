Le auto della polizia e dei carabinieri in centro con i lampeggianti accesi, le notizie che si rincorrono anche su gruppi whatsapp riguardo momenti di tensione nell'ultimo sabato di giugno. Un post sui social con cui si lancia un nuovo appello e si conclude con parole che ormai da cinque mesi risuonano in ogni dove: "giustizia per Thomas".

Serata movimentata quella dell'altro ieri nel cuore di Alatri, dove la tensione, dopo l'agguato costato la vita a Thomas Bricca, è sempre più alta. Sabato il clima si sarebbe surriscaldato tra due gruppi di giovani, alcuni amici della vittima e altri ragazzi, tra i quali Mattia Toson, uno degli indagati per l'omicidio del diciannovenne.

La ricostruzione

Erano circa le 22 quando la notizia, con tanto di video della presenza delle forze dell'ordine a due passi dal luogo dove cinque mesi fa sono stati esplosi colpi di pistola che hanno ucciso Thomas, inizia a circolare anche sui social.

I carabinieri hanno avviato immediatamente tutti gli accertamenti del caso per fare luce sull'episodio che denota la tensione che c'è in città tra giovanissimi a suon di insulti, minacce e frasi diffamatorie anche sui social.

Lo sfogo dello zio di Thomas

Intanto lo zio di Thomas, Lorenzo Sabellico, è tornato a sollecitare anche l'intervento del ministro. «C'è una situazione di emergenza ad Alatri, ingestibile - scrive Sabellico - I nostri ragazzi sono in pericolo, ora basta. Intervenga il ministro. Giustizia per Thomas».

Intanto giovedì scorso in Procura c'è stato il conferimento dell'incarico al Racis per gli accertamenti sul telefonino di Thomas mentre proseguono le iniziative sul territorio che vedono tra i promotori anche i componenti dell'associazione "L'Albero di Thomas". Al via oggi, fino a dopodomani, nell'ambito della "Giornata internazionale contro la droga", un evento di sport e non solo, nell'oratorio della chiesa di Mole Bisleti. Promotori, oltre a "L'Albero di Thomas", anche le associazioni "Radici", "Anspi" e "Kenaz".

«Non saranno solo giornate di sport, ma anche e soprattutto di riflessione e ascolto - sottolinea Sabellico - sarà solo un altro dei tanti eventi per la sensibilizzazione della comunità alla problematica del disagio giovanile, e la droga è una delle manifestazioni più eclatanti e visibili di questo. Saranno giornate di sport con un torneo di calcetto che si svolgerà nei campi della chiesa delle Mole Bisleti, dove a confrontarsi saranno squadre dei ragazzi della nostra città, che andranno ad alternarsi con momenti di condivisione e di testimonianze di chi è riuscito a guarire. All'evento non potevano mancare le comunità terapeutiche della nostra provincia, tra cui la comunità "In Dialogo" di Trivigliano di padre Matteo con le sue unità di strada, l'"Ancda di Fiuggi", da sempre in prima linea contro le dipendenze. La parola d'ordine? "Solo la vita è stupefacente" e vale la pena viverla come si deve. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e ad unirsi nella condivisione. Possibilità di confronti in privato».