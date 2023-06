"Le persone possono fare la differenza". Questo lo slogan coniato dalla Pro loco per invogliare associazioni, commercianti, imprenditori e cittadini a contribuire alla realizzazione dell'estate filettinese.

Nella riunione svolta tra le associazioni locali e gli amministratori per fare il punto della situazione è emerso che le casse comunali hanno poca disponibilità e che quindi l'ente non può garantire la copertura di un programma che copre gran parte di agosto.

E neanche il contributo regionale che si pera di ottenere coprirebbe tutte le spese. Da qui l'iniziativa del presidente della Pro loco Corrado Girmenia che, attraverso un comunicato, chiede un contributo ai filettinesi finalizzato all'organizzazione degli eventi estivi che da sempre allietano le serate di tanti cittadini, turisti e villeggianti.