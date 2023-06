Incendio in un capannone di una ditta edile di Alatri. Le fiamme sono divampate nella tarda serata di ieri. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco ma le fiamme avevano già divorato diverso materiale e attrezzature. I pompieri hanno lavorato diverse ore per mettere in sicurezza l'area e spegnere il rogo. Le fiamme e il fumo sono stati avvistati anche dai residenti delle zone limitrofe. Saranno i rilievi e gli accertamenti delle forze dell'ordine chiarire l'origine dell'incendio.