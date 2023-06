Tensione ieri sera dopo le 22 nel centro storico di Alatri. Ancora episodi di violenza. Sono intervenuti i carabinieri e la polizia che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. Quanto accaduto ha fatto subito anche il giro dei social. È intervenuto anche lo zio di Thomas Bricca, vittima di un agguato cinque mesi fa. Lorenzo Sabellico torna a chiedere maggiore sicurezza e giustizia per il nipote. «Al procuratore di Frosinone: c'è una situazione di emergenza ad Alatri, ingestibile. I nostri ragazzi sono in pericolo. Ora basta intervenga il ministro. Giustizia per Thomas».