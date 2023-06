Astral Spa ha ridefinito nuovi limiti massimi di velocità sulla strada regionale 155 Raccordo di Fiuggi nei tratti interessati da bivi. Per effetto di tale ordinanza, da domani nel tratto del bivio per Acuto, anche nel punto in cui è collocato l'autovelox, la velocità massima consentita passa da 90 a 70 chilometri orari.