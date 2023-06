Rapina all'alba a Frosinone. Un uomo incappucciato è riuscito a entrare nella casa di un'anziana, nella contrada di Maniano, e, dopo averla malmenata, le ha portato via 50 euro. Sul fatto indaga la squadra mobile di Frosinone. Ad agire - ma questo lo accerterà il proseguo dell'inchiesta - è stato un bandito solitario. L'uomo, incappucciato per non farsi riconoscere dalla vittima, è riuscito a penetrare nell'abitazione della signora alle prime luci dell'alba. Entrato da una finestra, ha colto l'anziana di sorpresa, alle spalle. L'ha colpita e l'ha immobilizzata. Ma è riuscito a prendere poche cose, una cinquantina di euro e poi è fuggito. Ripresasi dallo spavento, la donna ha lanciato l'allarme. Sul posto è giunto il personale della questura e sono stati avviati i primi accertamenti, a cominciare dal racconto della malcapitata, le cui condizioni di salute sono apparse discrete nonostante la disavventura. Subito gli agenti della squadra mobile si sono messi sulle tracce del rapinatore solitario.

Si sta cercando di vedere se nelle abitazioni vicine o lungo il percorso che potrebbe aver fatto il rapinatore ci sono telecamere di sorveglianza che possano indirizzare le indagini verso il responsabile. Un'azione fulminea sulla quale ora si concentrano gli investigatori con la fondata speranza di riuscire in breve a dare un nome e un volto all'aggressore. Un'azione che ha colto un po' tutti di sorpresa nella zona. E anche per questo la polizia non sta lesinando sforzi pur di chiudere subito il cerchio ed evitare che il rapinatore solitario possa colpire ancora.

L'ultima rapina in casa, a Frosinone, infatti, si era verificata nella prima mattinata del 5 aprile, nella zona bassa. In quel caso, un uomo era entrato con una scala dalla finestra sorprendendo un'anziana che stava ancora dormendo. In quella circostanza, il malvivente aveva approfittato del fatto che, essendo le 5 del mattino, il figlio della donna era appena uscito di casa per andare al lavoro. Minacciando la malcapitata, che si era assopita sul divano, il rapinatore si era impossessato di alcuni preziosi e oggetti d'oro.

Ma il fatto dell'altra mattina, riporta le lancette del tempo al 2013 quando, sempre a giugno, si verificò un'altra rapina in casa, sempre nella zona di Maniano e sempre ad opera di un bandito solitario. Quella volta, con il volto coperto da un passamontagna e brandendo una spranga di ferro, il rapinatore si era introdotto in un'abitazione di Colle Roffio indossando una tuta di lavoro della stessa ditta del marito della vittima, il che gli era servito per sviare i sospetti della padrona di casa. Quindi l'aveva legata al letto e rapinata di una serie di oggetti di valore, provocandole delle lesioni. Alla fine era stato incastrato da un biglietto di auguri sottratto, insieme ai preziosi, durante la rapina. Fu la prova regina che costò all'autore del reato una condanna a sei anni confermata fino in Cassazione per rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni personali. All'epoca il fatto destò particolare clamore a Frosinone in quanto successivo di quattro giorni a un'efferata rapina compiuta nell'abitazione del padre dell'ex sindaco Marini.