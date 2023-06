Avvelenati e lasciati morire venti gatti della maestra Maria Teresa Reale, vincitrice dell'ultima edizione del talent tv "The Voice Senior". Solo pochi mesi fa la gioia di ricevere tanto calore e affetto da tutta Italia e dalla sua città. Queste invece sono ore drammatiche per la cantante, nata a Isola del Liri ma residente nella città volsca dove insegna canto. Qualcuno, utilizzando delle polpette avvelenate, ha ucciso venti dei suoi quaranta amatissimi gatti. «Sono distrutta, ho pianto molto e sto soffrendo da morire. Il vuoto di questi giorni è indescrivibile, ma voglio sapere chi è stato capace di tanta cattiveria», dice la maestra Maria Teresa.

Il dolore è enorme per la perdita dei suoi piccoli amici a quattro zampe, ma lei non si arrende: vuole risalire al colpevole anche facendo visionare le immagini riprese dalle telecamere di privati presenti in viale San Domenico e lancia un accorato appello affinché venga assicurato un maggior controllo. Se qualcuno avesse notato qualcosa in questi ultimi giorni che possa essere messo in relazione con la vile strage di gatti, l'invito è a segnalarlo alle forze dell'ordine per aiutare la cantante a scoprire chi si è macchiato di un simile gesto e perché.

«Sono rientrata a casa ed ho visto molti di loro agonizzanti - racconta la maestra - Alcune gatte dovevano partorire i loro piccoli che sono morti senza mai venire al mondo. Alcuni si sono allontanati e non sono più tornati. Altri, per preservarli, li ho consegnati a un'associazione e ora a casa sono rimasti in otto, ma sono costretta a chiuderli quando sono fuori. Tra loro c'è anche Clementino, che avevo presentato durante il programma televisivo e che porta il nome del mio coach». La vincitrice di "The Voice Senior" è una grande appassionata di gatti e li aveva orgogliosamente mostrati al pubblico televisivo: «Erano gatti famosi, se vogliamo considerarli protagonisti con me del programma. Sono parte di me. Oggi soffro e sono sconcertata».