Incidente domestico a Fontana Liri: muore a cinquantanove anni Roberto Colasanti. Stava utilizzando un frullino elettrico ieri sera quando si è consumata la tragedia. La corsa all'ospedale di Sora ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La comunità è sotto shock. "Una tragica notizia che abbiamo appreso con incredulità e sgomento. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia per questo tragico incidente che ha portato via una brava persona, marito e padre esemplare. Tutta la comunità è in lutto per questo triste evento". Ha detto il sindaco di Fontana Liri Gianpio Sarracco.