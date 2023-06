Incidente su via Barca San Domenico. Sul posto è appena atterrata l'eliambulanza. I veicoli coinvolti sono un'auto ed una moto. L'uomo alla guida della due ruote è stato trasferito al nosocomio sorano, mentre il passeggero sta per essere elitrasportato. La strada è chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto anche la polizia di Stato.