È stato ritrovato intorno alle 12 a Trevi nel Lazio in località "Le Molette" l'uomo che da mercoledì aveva fatto perdere le sue tracce e per il quale è stata mobilitata un'imponente macchina delle ricerche. A convincerlo a desistere dalla latitanza sarebbe stata la madre con la quale, a quanto sembra, si è sempre sentito in questi giorni in cui aveva fatto perdere le sue tracce.

Le prime ricerche, iniziate mercoledì mattina appena lanciato l'allarme da parte dei familiari, si sono svolte agli Altipiani di Arcinazzo intorno a Monte Altuino. Poi le diverse segnalazioni, che alla fine si sono rivelate esatte, di testimoni che avrebbero visto l'uomo percorrere l'ex strada provinciale 28 che dagli Altipiani porta a Trevi hanno indotto i soccorritori a spostare le ricerche nel territorio di Trevi. Così il cerchio si è fortunatamente ristretto spingendo il "disperso" ad uscire allo scoperto così da essere rintracciato e portato all'ostello "Colle Mordani" dove i vigili del fuoco avevano istituito il quartiere generale per le ricerche.

Il quarantaseienne di Anzio, con abitazione anche nella località turistica degli Altipiani, subito dopo essere stato preso in custodia dai vigili del fuoco avrebbe affermato che non lo avrebbero mai trovato se la madre non lo avesse convinto a desistere dalla fuga.

Imponente il dispiegamento di forze alle quali va il plauso di tutti: vigili del fuoco, carabinieri diverse protezioni civili, coadiuvati da unità cinofile, diversi droni e il 118 che intorno alle 13 ha trasportato l'uomo in ospedale per i controlli del caso.