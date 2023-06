Era la sera della festa del patrono a Frosinone, ma non tutti erano in giro a festeggiare al centro storico del capoluogo. A un certo punto della notte, infatti, qualcuno ha richiesto l'intervento della polizia nella zona bassa della città per un uomo che stava aggredendo una donna. L'ennesimo atto di violenza ai danni di una ragazza che si è concluso con l'arresto del presunto aggressore.

L'intervento della sezione volanti, infatti, ha portato all'arresto dell'uomo con l'accusa di rapina, atti persecutori e lesioni. L'arrestato, su disposizione del pm di turno Beatrice Neroni, è stato posto agli arresti domiciliari, in un'altra abitazione, in attesa dell'udienza di convalida fissata per questa mattina alle 12 alla presenza dell'avvocato Angelo Pincivero, che assiste l'arrestato.

Secondo quanto ricostruito dalla questura, a un certo punto della serata l'uomo se l'è presa con la compagna. E, a quanto pare, non sarebbe la prima volta dato che dagli accertamenti condotti dagli agenti, è emerso che la ragazza lo aveva denunciato due volte dai carabinieri per stalking. L'altra notte il quarantatreenne C.G. avrebbe cominciato a inveire contro la compagna che ha provato a scappare.

Lui l'avrebbe inseguita, colpita e poi le avrebbe strappato di dosso la borsetta per impedirle di richiedere aiuto con il cellulare. L'allarme è scattato ugualmente. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della questura che ha inviato sul posto una volante. L'uomo è stato così fermato dagli agenti, mentre la ragazza si è fatta medicare al pronto soccorso per i colpi ricevuti. Nei confronti di C.G. sono così scattati gli arresti domiciliari. Gli vengono contestati i reati di atti persecutori, lesioni e rapina.

Oggi, in occasione dell'udienza di convalida, l'uomo potrà fornire la sua versione dei fatti sull'accaduto. Nel frattempo è finito in un'altra abitazione distante da quella della ragazza.