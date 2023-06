Sta assumendo contorni pochi chiari la scomparsa di un quaranteseienne di Anzio, proprietario di una casa agli Altipiani di Arcinazzo, che ha fatto perdere e sue tracce da mercoledì. Con diversi messaggi, mentre tutti lo cercavano sulle alture di Arcinazzo Romano, l'uomo avrebbe inviato diversi messaggi alla moglie rassicurandola sulle sue condizioni di salute.

Da due giorni le sue ricerche stanno coinvolgendo un numero considerevole di uomini e mezzi. Le ricerche erano partite ieri mattina dagli Altipiani di Arcinazzo, nei pressi di Monte Altuino. Le segnalazioni di cittadini che lo avevano visto percorrere la strada che dagli Altipiani porta a Trevi hanno indotto i soccorritori a optare per questa soluzione. Una telecamera lo avrebbe inquadrato nei pressi della sorgente Suria.

L'uomo sarebbe attrezzato per trascorrere la notte in montagna e avrebbe inviato ai familiare alcune foto del luogo in cui si sarebbe accampato. Alcuni dicono che per ricaricare il cellulare utilizzerebbe un piccolo pannello solare e che avrebbe anche una tenda. Le ricerche, interrotte con il calare dell'oscurità, continueranno domani.

Si spostano sul versante di Trevi le ricerche dell'uomo scomparso da ieri 6 ore fa Si sono spostate verso il territorio di Trevi nel Lazio, che confina con quello di Arcinazzo Romano, le ricerche della persona della quale da oltre un giorno si sono perse le tracce. Si tratta di S. G., quarantaseienne di Anzio, con una casa agli Altipiani di Arcinazzo, svanito nel nulla da ieri. Le ultime notizie certe sono quelle fornite dal suo telefonino. Ieri infatti l'apparecchio ha agganciato una cella nelle vicinanze di Monte Altuino, che sovrasta gli Altipiani di Arcinazzo. Sarebbe stato un testimone a indirizzare oggi i soccorritori verso il territorio di Trevi, dove avrebbe visto l'uomo vagare.

Vigili del fuoco, carabinieri supportati da unità cinofile e protezione civile di Arcinazzo Romano sono al lavoro ininterrottamente da ieri, appena lanciato l'allarme, per ritrovarlo. Le ricerche continuano senza sosta. di: Maurizio Cera