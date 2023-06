Tra trenta giorni la copia forense del contenuto dello smartphone e del pc di Sandro Di Carlo sarà disponibile.

Ieri mattina l'inizio delle operazioni, con l'affidamento al tecnico nominato dalla procura. Un'operazione iniziata con un leggero ritardo sulla tabella di marcia ma andata a buon fine. Ora tra un mese l'intero contenuto del telefonino di Sandro Di Carlo e del suo computer portatile sarà disponibile.

Chat sotto la lente

Le attività tecniche irripetibili, come detto, riguarderanno anche conversazioni e chat contenute nel pc del ventiseienne. Dati come chat, messaggi, elenco delle telefonate rappresentano un tassello chiave per l'autorità inquirente, chiamata a ricostruire gli ultimi istanti di vita della trentaquattrenne dominicana uccisa da quattro coltellate - una delle quali al polmone - dopo essere stata picchiata selvaggiamente. Ma anche i movimenti e le ultime ore trascorse dall'operaio accusato del delitto, per capire cosa abbia fatto dopo aver lasciato l'appartamento di via Pascoli. La mappa dei suoi spostamenti (e anche molto di più) è custodita nel suo cellulare, sequestrato insieme ai vestiti sporchi di sangue. Vestiti sequestrati nell'abitazione dell'operaio. Le scarpe ancora sporche del sangue di Yirel, invece, erano ancora ai piedi del ragazzo, quando è stato posto in stato di fermo. Intanto ieri, come disposto nell'udienza di venerdì scorso - dopo il giuramento del professor Stefano Ferracuti - sono iniziate le attività che porteranno al completamento della perizia psichiatrica del ventiseienne. Il professore è stato infatti autorizzato ad accedere agli atti del procedimento e potrà recarsi in carcere per periziare direttamente il giovane accusato del delitto. Il doppio quesito riguarda la capacità di intendere e di volere al momento del fatto e la capacità attuale di affrontare un processo. L'aggiornamento è poi al 24 luglio prossimo per valutare gli esiti della perizia in udienza.