Il grande giorno, tanto atteso, è arrivato anche al liceo classico. E ieri, dopo la prima prova di italiano dell'esame di maturità, in un angolo del "Turriziani", in disparte, c'erano i ragazzi della quinta C. I compagni di classe di Benedetta Quadrozzi hanno voluto ricordare la giovane scomparsa a novembre dello scorso anno mentre giocava a tennis. Addosso una maglietta bianca con scritto "Sarai sempre nel nostro cuore". Così hanno voluto affrontare la prima prova d'esame, con un gesto semplice ma significativo. «Un modo per sentire Benedetta ancora qui vicino a noi». Con la voce ancora scossa per quanto accaduto, Angelo Renna, rappresentante di istituto, racconta come è nata l'idea.

«Oggi siamo qui ad affrontare una prova alla quale avrebbe dovuto partecipare anche Benedetta – aggiunge Angelo – Era importante tenerla qui con noi». Negli occhi ancora tanto dolore. Ormai sono passati sette mesi da quel tragico giorno in cui la giovane ha perso la vita. Ma nei cuori dei compagni di classe il ricordo resterà per sempre.

La tragedia a novembre

Benedetta, originaria di Alatri ma residente da qualche anno a Frosinone, è morta mentre giocava a tennis. Una notizia che destò tanto dolore e incredulità e ha lasciato in tutti un grande vuoto. Una ragazza di diciotto anni che ha insegnato l'amore, l'amicizia, la bellezza dei piccoli gesti, il valore dell'affetto di un abbraccio. Quattro giorni di speranza. Ma le sue condizioni purtroppo erano apparse subito gravi. Una tragedia che ha interrotto i suoi sogni e i suoi progetti e sconvolto in un attimo la famiglia e gli amici. Nonostante il massaggio cardiaco, l'utilizzo del defibrillatore nel centro sportivo, l'arrivo tempestivo dei dottori e la corsa in ospedale, per Benedetta non c'era stato nulla da fare. Una ragazza solare, simpatica, cordiale con tutti, che amava lo sport. Fin da piccolina praticava il tennis ed era tornata nel centro di viale Europa a giocare.

Ma purtroppo quella è stata la sua ultima partita. Inutile ogni soccorso.