«Di cosa avrebbe bisogno maggiormente il centro storico? Di manutenzione ordinaria». Così Fabrizio Montini, titolare dell'omonimo negozio di abbigliamento e Alta Moda di via Angeloni. Un'attività storica, che parte dalla... storia: 1848. Rileva Montini: «Il punto è questo: da quanti anni non si riesce a superare quella percezione di abbandono del centro storico che sicuramente non fa bene a nessuno? Troppi. In occasione della festa dei Santi Patroni sono state (giustamente) pulite alcune zone. Penso per esempio all'area dove insiste la chiesa dell'Annunziata. Credo che operazioni del genere dovrebbero essere all'ordine del giorno. Soprattutto in una zona precisa, quella che va dall'Arco Campagiorni a piazza Garibaldi, il "cuore" del quartiere.

Perché già a Corso della Repubblica è diverso. Da tanti anni siamo alle prese con una vera "desertificazione": penso ai negozi ma anche alla perdita di residenti. Quando sento parlare di aperture di attività, mi viene da pensare solo ad una cosa: al coraggio enorme di quei pochi imprenditori e commercianti che ancora scommettono su questo quartiere. Sia di chi mette in piedi un'attività, sia di chi la mantiene aperta. Da tanti anni sento parlare di politiche di defiscalizzazione, ma francamente non ho visto risultati. Né in termini di residenti né di attività aperte. C'è quindi un tema legato ai collegamenti, che va sottolineato: mi riferisco all'ascensore inclinato, fermo da tempo immemorabile. Personalmente ero d'accordo sulla soluzione di rimetterlo in funzione subito e poi pensare al "raddoppio" della linea».

Argomenta Fabrizio Montini: «Torno un attimo sulla situazione dell'area che va dall'Arco Campagiorni a piazza Garibaldi. Insisto sulla necessità di manutenzione (in tutti i sensi) perché le attività che hanno chiuso e i palazzi che non sono più abitati come un tempo hanno determinato l'attuale situazione. La pedonalizzazione e le ipotesi di Ztl? Sarei favorevole: teniamo presente che già adesso dal venerdì alla domenica tutto il traffico si riversa su via Angeloni. Aggiungo che un'iniziativa positiva era stata il Teatro a piazza Valchera. Poi spostato a piazzale Vittorio Veneto. Infine, il parcheggio Multipiano, che avrebbe dovuto rappresentare una svolta per il centro storico. Ma non è andata così».