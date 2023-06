Sono riprese alle prime luci dell'alba di questa mattina, agli Altipiani di Arcinazzo, le ricerche della persona di cui non si hanno più notizie da ieri. Si tratta di S. G., quarantaseienne di Anzio, con una casa agli Altipiani di Arcinazzo. Da ieri dell'uomo si sono perse le tracce. L'ultimo rilevamento, grazie alla geolocalizzazione della cella agganciata dal suo telefonino, lo dava nei pressi di Monte Altuino, montagna che sovrasta gli Altipiani di Arcinazzo.

Ingente il dispiegamento di forze: carabinieri di Affile, vigili del fuoco di Subiaco, 118, protezione civile di Arcinazzo Romano e anche un elicottero che anche questa mattina si è alzato in volo per perlustrare dall'alto la zona nella speranza di avvistare il disperso.

È una corsa contro il tempo quella ingaggiata dai soccorritori che stanno cercando in tutti i modi di rintracciare l'uomo che probabilmente ha trascorso la notte tra i boschi e potrebbe essere ferito.